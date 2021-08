Vessel 11 in Rotterdam: gastronomisch dobberen op een lichtschip

Wat Eten We Vandaag: Bananen­bowl met pangranola en blauwe bessen

4 augustus Zelf granola maken? Dat kan ook heel makkelijk in een pan. In 10 minuten is deze knapperige pangranola klaar. Wij verwerken de granola in een heerlijke bananenbowl met blauwe bessen. Ga voor plantaardige yoghurt en - boter om dit ontbijt compleet vegan te maken.