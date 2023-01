Verstuur je ‘frikpic’ om de frikandel te eren: ‘Ik heb de meeste op internet gezet’

Koken & EtenEen oproep van de frituurbranche: of we massaal foto's van onze vleesstaven willen delen. Frikandellen, voor alle duidelijkheid. Frikpics.

Het duurt nog een paar weken, maar de frituurbranche is helemaal klaar voor Nationale Frikandellendag. Voor wie mee wil vieren: het is op 4 februari. Om deze feestdag op te vrolijken, hebben de snackbars een actie waarbij iedereen de vraag krijgt zijn frikpics op te sturen. Als bijdragen aan de frikandellencultuur, zo luidt de toelichting.

,,Beter dan carnaval”, vindt ook tv-chef Danny Jansen. ,,De vlag gaat uit die dag.” Hij is groot fan van frikandellen én aangesloten bij de facebookgroep Frikandel Speciaal Geeks. ,,Daar zie je alleen maar frikpics.”

Normaal gesproken houdt hij het niet bij eentje. ,,Ik haal altijd een triootje uit de vriezer. Lekker. Drie is meer dan genoeg.” Niet een tikje ordinair, zo'n frikpic-actie? ,,Het past wel bij de frikandel, vind ik.”

Hoe meer aandacht de frikandel krijgt, hoe beter, vindt Jansen, bekend van 24Kitchen. ,,Het is dé Nederlandse streetfood.” In zijn boek Vet Lekker vertelt hij hoe je zelf frikandellen maakt. Naar verluidt zouden we er jaarlijks 600 miljoen stuks van naar binnen werken.

De oproep om mee te doen aan de frikandellenfotowedstrijd komt van Frituurwereld.nl en het Nederlands Frituurcentrum in Veldhoven. ,,Het is goed om te zien dat er aandacht is voor alle soorten frikandellen”, zegt snackfan Eke Bosman, die op Instagram 100.000 volgers heeft. De naam van zijn account? Snackspert. ‘Lekker inclusief’ noemt hij de oproep.

Want er zijn er nogal wat, aldus de initiatiefnemers: culinaire frikandellen, loaded frikandellen en frikandellen speciaal, totaal of abnormaal. Frikandellen van oesterzwammen, andere plantaardige frikandellen, XXL-frikandellen of duurzame frikandellen met restvlees. En dan zijn er ook nog gladde frikandellen, ruwe frikandellen, gepaneerde frikandellen en frikandellenbroodjes.



Veel fans vinden dat er maar eentje de echte is: frikandel speciaal. De vleesstaaf is volgens hen op één correcte wijze te serveren, namelijk opengesneden en met uitjes en curry - geen ketchup en geen mosterd.

Verwarring met die andere pics

Echt een goed idee, vindt Snackspert. Zelf zet hij zo’n drie à vier keer per week een foto van een snack online. ,,Ik heb volgens mij de meeste frikpics van Nederland op het internet gezet.”

Gastropedia omschrijft de frikandel als een ‘hotdog aan de steroïden’. Frituurkenner Ubel Zuiderveld noemt de frikandel 'de Big Mac van de ongedeelde lage landen’. Ook in Vlaanderen is de snack namelijk de favoriet in de frituur, schetst de frituurbranche. Toen vorig jaar een tekort dreigde, zei Roel Theelen van grossier Bidfood tegen het Friesch Dagblad: ,,Frikandellen zijn de halsslagader van de cafetaria.”

Omdat verwarring met die andere pics op de loer ligt, waarschuwen de frituurders om het netjes te houden. Wie wil meedoen, kan de foto tot en met woensdag 1 februari insturen. Op de site van frituurwereld.nl staat hoe je dat doet.

