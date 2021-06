Veiling van exquise Bourgogne-wijnen brengt 6 miljoen euro op

Wat Eten We Vandaag: Smeuïge maïscake met karamel­saus en pecannoten

13 juni Wist je dat maïs niet alleen lekker is in hartige gerechten, maar ook in zoet gebak? De traditionele Mexicaanse maïscake krijgt in dit recept extra smaak dankzij de zelfgemaakte karamelsaus en pecannoten. Het resultaat is een lekker stevige en smeuïge cake.