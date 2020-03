Vegetarische bezorgmaaltijden steeds populairder

Koken & etenConsumenten eten steeds vaker vegetarische gerechten. Niet alleen kiezen mensen er steeds meer voor om zelf vegetarische maaltijden te bereiden, ook het aantal vegetarische bezorgmaaltijden is in opmars, zo is te zien aan cijfers van maaltijdplatform Deliveroo.

In aanloop naar de derde editie van de nationale Week Zonder Vlees die vandaag is begonnen bekeek het bedrijf het aantal vegetarische bestellingen dat de afgelopen twee jaar is gedaan rond de campagneweek.



De resultaten van Deliveroo laten zien dat er een duidelijke groei in vegetarisch eten is in ons land. In 2019 werden er namelijk in de week vóór de Week Zonder Vlees 99,5 procent meer vegetarische gerechten besteld dan in diezelfde week in 2018. Dit is volledig in lijn met de vegetarische trend die het bedrijf de afgelopen jaren ziet.

Stijgende cijfers

Uit de cijfers blijkt dat we steeds vaker onze eetlust stillen met vegetarische gerechten. In 2018 werden er in de Week Zonder Vlees 18 procent meer vegetarische gerechten besteld dan de week ervoor. In 2019 was dit al 37 procent. Het totale aantal vegetarische bestellingen in de Week Zonder Vlees verdubbelde in 2019 zelfs (132 procent) ten opzichte van het jaar daarvoor.

Vegapiek

Dat de nationale campagneweek zijn vruchten afwerpt, is voor Deliveroo een feit. Het bedrijf ziet in die week een duidelijke piek in het aantal vegetarische bestellingen. Het aantal vegetarische bestellingen in de Week Zonder Vlees onderging vorig jaar zelfs een ruime verdubbeling (132 procent) ten opzicht van het jaar daarvoor. Ook in de week erna werkt het effect nog door en bestellen we meer vegetarische bezorgmaaltijden dan voor de campagneweek.

KFC

Fastfoodketen KFC lanceert tijdens de Nationale Week Zonder Vlees de Chickenless Chickenburger. Deze vegetarische burger, op basis van Quorn mycoproteïne, is vanaf 9 maart beschikbaar in alle KFC filialen en exclusief via Deliveroo te bestellen. Hiermee wil KFC ook de groeiende groep flexitariërs en vegetariërs welkom heten.

Vegafavorieten

Dit is de Nederlandse top-10 van de meest bestelde vegetarische maaltijden bij Deliveroo: