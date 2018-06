Vegans redden de wereld en dat is nu ook bewezen

Plastic

12:00 De Europese Commissie wil een verbod op het gebruik van plastic wegwerpartikelen waar een milieuvriendelijk alternatief voor bestaat. Een goed plan want plastic is een grote vervuiler. Met ons drie-persoons huishouden gebruiken wij nog best veel plastic. Dat weet ik omdat we het plastic scheiden en iedere week apart weggooien. Ondanks dat we er op letten, onze groente en fruit op de markt halen en vlees, vis en kaas zo min mogelijk voorverpakt kopen, hebben we iedere week toch een boodschappentas vol plastic afval.