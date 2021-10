Vegan ontbijtjes voedzaam? ‘Mwah, kokos- en amandelyoghurt bevatten eigenlijk alleen maar vet’

Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: Is het wat? Ditmaal testen diëtist Berdien van Wezel en trendwatcher Esther Haanschoten de nieuwe plantaardige zuivellijn van Lidl.

Lidl wil vegan zuivelproducten zoals yoghurt en kaas voor iedereen beschikbaar maken, dus ook voor de mensen met een kleinere portemonnee. Sinds kort biedt de keten daarom een ruim, eigen assortiment aan, bestaande uit kokosyoghurt (light), amandelyoghurt, sojayoghurt, haverfraiche (créme fraiche, maar dan van haver), vegan kaasplakken en kaasrasp.

Een opvallende beslissing, vindt Van Wezel. ,,Zeker na hun gelijktijdige beslissing om per direct te stoppen met de verkoop van rookwaren. Wat dat laatste betreft is Lidl de eerste supermarkt van Nederland die een andere weg inslaat.’’

Product prijsvergelijking Lidl Kokosyoghurt 17% vet 350 gr - 1,79 euro

AH Kokosyoghurt 17% vet 300 gr - 1,53 euro Lidl Amandelyoghurt 9,5% vet 350 gr - 1,99 euro

AH Amandelyoghurt 300 gr - 1,71 euro Lidl Sojayoghurt 500 gr - 1,29 euro

AH Sojayoghurt 500 gr - 1,29 euro Lidl Haverfraiche 125 gr - 0,89 euro

AH Haverfraiche 125 gr - 0,85 euro Lidl Vegan kaasplakken (voor op brood) 200 gr - 1,89 euro

AH Vegan kaasplakken 200 gr - 2,79 euro Lidl Vegan kaasrasp 200 gr - 1,69 euro

AH Vegan kaasrasp 200 gr - 2,69 euro

Veestapel

Het gebruik van veganistische zuivelproducten heeft absoluut voordelen. Je kiest voor yoghurt gemaakt van amandelen of kaas op basis van noten om bijvoorbeeld de druk op de veestapel te verminderen, vertelt Van Wezel. Voedsel is een grote vervuiler en verantwoordelijk voor 20 tot 35 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen, meldt het Voedingscentrum. Meer dan de helft daarvan komt van vlees en zuivel.

We eten nog steeds teveel dierlijke eiwitten, volgens Van Wezel. ,,De cijfers van de voedselconsumptiepeiling veranderen nauwelijks, met name wat vlees betreft. Er is een groep die elke dag het dubbele van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eet. Dus zo’n 200 tot 300 gram per dag, op brood en in de warme maaltijd. Dan is een plantaardig alternatief, dus ook in yoghurt en in kaasvorm, een goede manier om te variëren.’’

Vet

Of de plantaardige zuivellijn van Lidl ook voedzamer is dan normale zuivel, valt te betwijfelen. ,,Yoghurt op basis van kokos en amandelen bevat eigenlijk alleen maar verzadigd vet’’, aldus Van Wezel. ,,Gewone zuivel bevat ook vet, maar véél minder. Lidl heeft wél een kokosyoghurt light in het assortiment, die 6 procent vet bevat, maar even ter vergelijking: Griekse yoghurt bevat 2 tot 3 procent vet.

Kokosyoghurt bevat 17 procent vet en amandelyoghurt 9,5 procent. Sojayoghurt is de uitzondering: deze plantaardige variant bevat aanzienlijk minder verzadigde vetten en voedingswaarde in de vorm van eiwitten. Voor de kaas en haverfraiche geldt: die bevatten iets minder vet dan de traditionele varianten, maar ook minder eiwitten, dus voedingswaarde.’’

Smaak

Beide experts vinden wel bijna alle producten erg lekker. ,,De kokosyoghurt heeft een zelfde structuur als die van yoghurt en je proeft lekker veel kokos’’, vertelt Haanschoten. ,,Ook de soja- en amandelyoghurt hebben een structuur die goed valt te vergelijken met die van kwark of yoghurt. Qua smaak gaat mijn voorkeur wel uit naar de traditionele kwark of yoghurt.’’

Ze vinden het bovenal een goede ontwikkeling dat Lidl een uitgebreide plantaardige zuivellijn heeft. ,,Ze bieden een alternatief en dat is mooi’’, vindt Haanschoten. ,,De producten worden ook steeds beter waardoor het aantrekkelijker wordt om te proberen.’’ Haar eigen favoriet is nog steeds de havermelk van Oatly Barista. ,,Die is net zo schuimig op te kloppen als koemelk.’’

Duurzaam?

Het succes van de nieuwe zuivellijn van Lidl zal onder meer afhangen van de prijs (is het wel goedkoop genoeg) en de beschikbaarheid, denkt Haanschoten. De populariteit van plantaardige zuivelproducten staat buiten kijf. ,,Mensen zijn zich er steeds meer bewust van dat het eten van minder vlees, vis en zuivel bijdraagt aan een duurzame wereld.’’

Mensen gaan er wel soms onterecht vanuit dat plantaardige zuivelproducten ook duurzaam zijn, stelt Van Wezel als kanttekening. ,,Neem nou avocado’s, die een alledaags voedingsmiddel geworden zijn. Daardoor ontstaat druk op de productie en het vervoer van de producten’’, vertelt zij.

Maar ook kokos, waar complete oerwouden voor worden gekapt om plantages aan te leggen en amandelen die voor de productie enorm veel water nodig hebben. De variatie in producten is wél goed. ,,In de toekomst zouden we bijvoorbeeld ook groenten als uitgangspunt kunnen nemen om yoghurt te maken. Of amandelen op eigen bodem in de kas kweken, dat kan ook.”

