Vegan mini-frikandellen: een bleke, kleffe vervanger met weinig smaak

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen professionals producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal beoordeelt tv-chef en kookboekenauteur Danny Jansen de vegan frikandellen van Albert Heijn.

Mini frikandellen, maar dan vegan. Albert Heijn is, naar eigen zeggen, één van de eerste supermarkten die komt met een volledige vegan variant op de vertrouwde snack uit de snackbar. De plantaardige lekkernij bestaat grotendeels uit tarwe, specerijen en ui. Een optie voor de glutenvrije eter is het dus niet. Prijs: 1,99 euro voor een doosje van 180 gram.

Saai

Kookboekenschrijver Danny Jansen deelt zijn kookboek Vet Lekker zijn favoriete frikandellen recept, een echte fijnproever dus. Zijn eerste indruk van de vegan frikandellen is er gelijk een van kritische noot. ,,De verpakking vind ik vrij saai en steriel. De frikandel is naar mijn mening echt een gezelligheidssnack en daar verwacht ik wel een gezellige verpakking bij.”

Quote Super leuk, die vegan frikandel­len, maar ik had lange jongens verwacht in plaats van negen van die kleine stukjes Danny Jansen, tv-kok Ook het uiterlijk van de plantaardige frikandel is anders dan wat Jansen verwachtte. ,,Super leuk, die vegan frikandellen, maar ik had lange jongens verwacht in plaats van negen van die kleine stukjes.” Jansen vindt de vegandel bovendien vrij witjes ogen door het gebrek aan karamelpoeder. ,,Het poeder voegt qua smaak weinig toe, maar het zorgt er wel voor dat frikandellen hun mooie bruine kleur krijgen, dat mis ik wel bij deze frikandellen.”

Volledig scherm Danny Jansen test de vegan frikandel uit door middel van verschillende bereidingswijzes. © Danny Jansen

Dan de bereiding. De verpakking geeft drie opties: in de koekenpan met een beetje olie, of in de oven of airfryer beide op 180 graden Celsius. Het beste resultaat krijg je volgens Jansen in de koekenpan: ,,Zo wordt-ie mooi bruin en lekker krokant, in tegenstelling tot de oven of airfryer, dan wordt het velletje veel minder knapperig.”

Klef

Na de eerste happen van de plantaardige snack, heeft Jansen zijn opmerkingen gelijk klaar over de structuur: die plakt aan de tanden, is klef en doet meer denken aan een kipnugget. ,,Ik zie wel dat Albert Heijn erg hun best heeft gedaan om de structuur overeen te laten komen met de reguliere frikandel, maar als er een krokant jasje omheen had gezeten, had ik zo geloofd dat het een kipnugget was.”

Jansen vindt dat er qua structuur nog flink wat te winnen valt. ,,Wat mij betreft kan Albert Heijn nog flink wat leren van Beyond Meat; hun worsten hebben echt een waanzinnige nep-vlees structuur die erg lijkt op vlees”, zegt hij kritisch.

Ook qua smaak zit er volgens de goedlachse tv-chef ruimte voor verbetering. ,,Als je een echte frikandel hebt gegeten, proef je ‘m na twee uur nog vanwege de specerijen. Bij deze plantaardige versie had ik dat niet, sterker nog: ik proefde de specerijen er vrijwel niet in terug. Erg jammer, want dat maakt de frikandel echt uniek.”

Volledig scherm De binnenkant van de vegan mini-frikandel. © Danny Jansen

Quote Ik vind niet dat je deze vegan frikandel met recht frikandel kunt noemen Danny Jansen, tv-kok Al met al zal de opgewekte Brabander de vegan frikandel zeker kopen als hij veganistische vrienden over de vloer krijgt: ,,Stel je bent vegan en hunkert naar een frikandel, dan kan het echt een uitkomst bieden, maar ik vind niet dat je deze vegan frikandel met recht frikandel kunt noemen. Ja, het heeft dezelfde vorm, maar voor de rest zie ik weinig overeenkomsten.”

Ondanks zijn kritiek waardeert de tv-chef de poging (van Albert Heijn) om met een vegan frikandel op de markt te komen en biedt hij zelfs zijn hulp aan om de frikandel verder te ontwikkelen. ,,Ik vind het een dappere zet. Ze zijn op de goede weg, maar aan de smaak en structuur zie ik nog wel veel verbeterpunten. Ik zou Albert Heijn daar best wel bij willen helpen.”

De AH vegan mini frikandel is per doosje van 180 gram voor 1,99 euro verkrijgbaar bij Albert Heijn.

In de video hieronder zie je hoe de frikandellen van Mora worden gemaakt:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.