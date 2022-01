Vanja vindt ‘best gezond’ ook prima: ‘Zoveel van die gezonde gerechten vind ik helemaal niet lekker’

Koken & EtenVanja van der Leeden (45) is kok en schrijver van de kookboeken Indorock en Indostok . In haar nieuwe boek laat ze zien dat ‘best gezond eten’ goed genoeg en heel lekker is.

Er zijn al veel boeken over gezond eten, wat miste je?

,,Haalbaarheid, vooral. En smaak. Zoveel van die gezonde gerechten vind ik helemaal niet lekker. Zo houd ik ervan als een gerecht een beetje smeuïg is en dat is droog gekookte zilvervliesrijst niet. Dus gebruik ik liever zelfgemaakte bouillon of wat olijfolie. Het was een uitdaging om in dit kookboek minder vet en zout te gebruiken, maar het is wel gelukt. Helemaal zoutloos vind ik trouwens niks. Als je te veel concessies doet aan de smaak, dan kan je wel gezond eten maar houd je het niet vol.”

Je hebt zelf lange tijd een gecompliceerde relatie met eten gehad. Hoe heb je dat veranderd?

,,Ik was heel streng voor mezelf, ik dacht echt dat het helemaal mis zou gaan als ik een hapje tiramisu zou eten. Daarmee ging ik tegen mijn eigen natuur in, want ik houd juist veel van koken, eten en genieten. Pas toen ik leerde relativeren, ging het beter. Daarom zeg ik in mijn boek ook: best gezond is goed genoeg. Ik geloof niet in diëten, ik geloof ook niet in heel streng zijn. Balans, dat werkt beter. Die boodschap is niet nieuw, maar ik heb in mijn boek wel allemaal nieuwe recepturen en smaken verzameld die gezond genoeg zijn en tegelijkertijd lekker. Ik hoop dat als je de recepten ziet, dat je dan denkt: ja, zo wil ik het wel, gezond eten.”

Hartige kaascruesli

bereidingstijd: 10 minuten + 45 minuten bakken.

‘Deze kaascruesli is lekker over alles! Je zou het ook hartige granola kunnen noemen, maar dan klinkt het weer zo hip. Cruesli klinkt schattig en ouderwets. Tot zover mijn niet-relevante interne overwegingen als receptenschrijver. Dit spul zul je vanaf nu standaard in huis hebben. Het knappert heerlijk door een salade, maar ook over een romige puree of soep smaakt het fantastisch.’

Ingrediënten

100 gram havervlokken

50 gram amandelen, grof gehakt

50 gram pecannoten, grof gehakt

30 gram pompoenpitten

50 gram belegen kaas, geraspt

¼ theelepel zout

snuf cayennepeper

1 theelepel karwijzaadjes (komijn kan ook)

1 eiwit

2 eetlepels olijfolie

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 150 °C.

- Doe de havervlokken met alle noten, de pompoenpitten, de geraspte kaas en de specerijen in een kom. Klop in een andere kom het eiwit los met een garde. Meng het eiwit en de olijfolie door de droge ingrediënten en zorg dat alles bedekt is met een laagje eiwit en olie.

- Verdeel de cruesli in één laag over een met bakpapier beklede bakplaat en bak in het midden van de oven in 40 tot 45 minuten krokant en goudbruin. Neem uit de oven en laat afkoelen. Breek in kleinere stukken en bewaar in een weckpot of afsluitbare koelkastdoos.



Tip: varieer naar eigen inzicht met de zaden en noten. Zo kun je er bijvoorbeeld ook zonnebloempitten of sesamzaadjes door mengen, de pecannoten door walnoten vervangen, enzovoort.

