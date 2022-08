Van split tot raket en van joekel tot fruitjoy: 17 vragen over zomerijsjes

Wat Eten We Vandaag: BB­Q-salade met kipfilet en groene asperges

Door het grillen van groente krijg je een extra lekkere smaak, want de natuurlijke suikers gaan op die manier karamelliseren. Grillen kan uitstekend op de BBQ of in een grillpan op het fornuis. Deze salade liever vegetarisch maken? Vervang de kip door gemarineerde tofu of tempeh.

25 augustus