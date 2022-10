Van oesterzwammen tot porcini: drie fantastische gerechten met paddenstoelen, perfect voor de herfst

column margot verhaagen Ik ben dit jaar meer dan ooit bij mijn ‘kotje’ geweest

Het was even slikken, het strandhuisje moest worden leeggehaald. Dat is meteen de markering van het einde van het strandseizoen hoewel ik nog wel door blijf zwemmen. Het strandseizoen hangt natuurlijk samen met zomerse, lange dagen, mooi weer en veel licht. Ik ben dit jaar meer dan ooit bij mijn ‘kotje’ geweest. Ik heb het niet bijgehouden maar ben van plan om dat vanaf volgend jaar wel te gaan doen, zo maar voor de leuk.

