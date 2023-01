Van een maand niet drinken kun je langer profiteren doordat je minder snel naar de fles grijpt

Vis à la Miranda

We kennen Miranda Bout uit Tholen al heel wat jaren. Haar man Job Bout vist van mei tot oktober op harder. Van de kuit maakt Miranda een Zeeuwse bottarga, die geraspt heerlijk is over een bord pasta. Nu maakt ze eens per maand visschotels die ze verkoopt. ,,Inmiddels heb ik veel vaste klanten en ik vind het erg leuk om te doen Eigenlijk maak ik wat ik zelf lekker vind en dat komt goed uit”, lacht ze.

30 december