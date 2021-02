Valentijnsdiner thuis? Met deze vier stijlen maak je je tafel feestelijk en romantisch

Koken & etenLekker uit eten gaan met Valentijnsdag zit er niet in dit jaar. Dan maar het restaurantgevoel in huis halen. Eventdesigner Maxine Van der Wee geeft tips om de boel luxueuzer aan te kleden. En dat aan de hand van vier verschillende settings: van simpel en klassiek tot een Pinterest-waardige tafel.

Naar een restaurant gaan met je geliefde is deze Valentijnsdag helaas geen optie. Maar je kan dat restaurant wel naar je thuis brengen. Veel lokale horecazaken bieden speciale valentijnsboxen aan of leveren lekkernijen aan huis. Die gerechten worden vaak getransporteerd in plastic of kartonnen verpakkingen waar je rechtstreeks uit kunt eten. Dat kan perfect, maar waarom niet een stapje verder gaan? Haal je beste servies tevoorschijn en maak een feesttafel. Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar geeft ook een mentale boost. Eventplanner Maxine Van der Wee van het Belgische bedrijf Co’Zi geeft praktische tips.

Voorbereidende tips

Quote Heb je geen decoratie? Tuurlijk wel! Gebruik je fantasie, je hebt er momenteel toch de tijd voor Maxine Van der Wee Een goed begin is het halve werk, en dat geldt ook voor je valentijnstafel. ,,First things first: ruim je huis op. In een restaurant loop je ook niet langs een hoop rommel als je onderweg bent naar het toilet. Zorg er dus voor dat je keuken en woonkamer netjes zijn”, redeneert Maxine. ,,En logisch: kies je mooiste glazen, bestek en servies uit. En nee, dat hoeven niet per se kristallen glazen te zijn. Maar pak eens een ander bord uit de kast dan datgene waar je iedere avond van eet. Dat creëert meteen een restaurantgevoel.”

Het smoesje ‘ik heb niets in huis om mijn tafel mooi aan te kleden’ wuift Van der Wee meteen weg. ,,Tuurlijk wel. Trek alle kasten open en wees creatief. Leg een theelicht in een glazen yoghurtpotje of in die vaas die al jaren in de kast staat. Heb je een weckpot waar je bloem, suiker of granola in bewaart? Die kan perfect dienen om wat bloemen in te doen. En kan je dat ene waterglas niet als theelichthouder gebruiken? Of steek een kaars in die lege fles wijn. Kortom, gebruik je fantasie, je hebt er momenteel toch de tijd voor.”

Qua styling adviseert Van der Wee om de twee plaatsen in het midden van de tafel te dekken. ,,Zo kan je attributen zoals een ijsemmer, vaas met bloemen of een schotel met eten aan beide kanten plaatsen”, zegt ze. ,,Kies voor een mooi groot bord. Eventueel kan je er nog een kleiner bordje opzetten, dat ziet er chique uit. Leg het bestek naast het bord en plaats je wijn- en waterglazen mooi symmetrisch in het midden.”

Tafelsetting 1: de traditionele valentijnstafel

,,Deze decoratie is ontzettend simpel. Je hebt geen speciale accessoires nodig. Gewoon verschillende stompkaarsen meenemen uit de supermarkt en klaar is kees. Het mooiste effect krijg je als je de kaarsen casual door elkaar plaatst, dus niet op één rechte lijn. Door met verschillende hoogtes te werken, krijg je ook een leuk effect. Let wel op dat de kaarsen tussen jullie niet té hoog zijn zodat je elkaar nog ziet.”

,,Zelfs de ondergrond kan je heel basic houden. Heb je een mooie houten tafel, dan is een tafellaken niet nodig. Speel met een mooie placemat onder het bord. Een rieten onderlegger is een aanrader. Dat geeft een subtiele bohemien toets, maar de gehele look van de tafel blijft neutraal.”

Tafelsetting 2: de klassieker met een twist

Van der Wee: ,,Voor het echte werk kan je een loper gebruiken. Dat is zeker tof als je een grote tafel hebt, want dan leg je de focus op jullie twee plaatsjes. Lekker romantisch.”

,,In plaats van te kiezen voor klassiek rood kan je gaan voor donkerrood of bordeaux, als een subtiele knipoog aan de kleur van de liefde. Om eenheid te creëren, mix je beter niet te veel kleuren door elkaar. Zelf hou ik het bij drie à vier verschillende tinten. Daarom is het handig dat je loper en servetten al dezelfde kleur hebben. Qua theelichten zit je goed met aardetinten, die passen mooi bij rood. Wil je voor de gelegenheid nieuwe theelichten kopen? Dan raad ik aan om te kiezen voor sets van drie dezelfde. Twee vind ik persoonlijk net iets te weinig, visueel gezien. Die sets kan je dan door elkaar op tafel plaatsen.”

Tafelsetting 3: de moderne romance

Van der Wee: ,,Smaken kunnen verschillen. Sommige mensen zijn geen fan van rood, wel van pasteltinten. En je moet toegeven: deze tafel ziet er licht en stijlvol uit. Geen idee hoe te beginnen? Meestal bekijk ik het tafelkleed van een afstand, en vervolgens kijk ik welke borden mooi matchen. In dit geval: alles is grijzig blauw. Daarna kijk ik welke kaarsen erbij passen, zoals deze roze en witte kaarsen. Door enkele stompkaarsen te mengen met kandelaars krijg je trouwens een speels effect.”

,,Een leuke investering is gouden bestek, dat ziet er iets chiquer en minder klassiek uit dan zilverkleurige vorken, messen en lepels. Dat kan je perfect combineren met gouden of koperen kaarsenhouders.”

,,Ik ben geen fan van grote boeketten op tafel. Die nemen zo veel plaats in, waardoor de rest een beetje verloren gaat en dat is zonde. Je kan ook wat rozenblaadjes over tafel strooien of enkele takken kunstbloemen in vaasjes zetten.”

Tafelsetting 4: de Pinterest-waardige tafel

Van der Wee: ,,De kleur terracotta is al lang in trek, maar is de laatste jaren enorm gehypet bij trouwfeesten. Ik begrijp wel waarom. Het is warm én makkelijk om te combineren met andere aardetinten. Bij groen, blauw of paars wordt het al wat moeilijker om matchende kleuren te vinden.”

,,Bloemen zijn best duur en je kan ze meestal maar één keer gebruiken om je tafel aan te kleden. Daarom bewaar ik thuis verschillende droogboeketten. Die kan je opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruiken. Zet ze trouwens niet alleen in een vaas, maar leg ook een takje op je servet en doe er een simpel lint omheen. Dat kost geen moeite, maar maakt je tafel direct af.”

