Vakbonden verbaasd over voorstel horecabranche: ‘Blijf af van vakantiegeld en pensioenopbouw’

Volgens de brancheorganisatie willen de werknemersorganisaties niet meewerken om tot gedeelde smart te komen. ,,Alle financiële druk ligt nu alleen op de schouders van de werkgever”, zegt KHN. ,,Er wordt geen enkel offer van de werknemers gevraagd of geboden.’’ Het water staat de horecaondernemers door de sluiting van hun zaken tot aan de lippen en als er niet snel wordt ingegrepen dreigt twee derde op de fles te gaan, schat HKN. Volgens de werkgeversclub is het ‘onvermijdelijk dat ook het personeel bij moet dragen’ om de horeca te laten overleven. KHN vroeg, namens de achterban, of de bonden zolang de sluiting duurt willen meewerken aan een gespreide betaling van het vakantiegeld of het stopzetten van de opbouw ervan. Ook werd geopperd gedurende een aantal maanden de pensioenopbouw, en de premiebetaling daarvan, te bevriezen.

‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid’

De vakbonden weigeren, volgen KHN, ‘concrete medewerking’. Voorzitter en succesvol horecaondernemer Robèr Willemsen vindt die houding onbegrijpelijk. ,,Juist in deze tijd moeten werkgevers en werknemers samen optrekken’’, zegt Willemsen. ,,Het behoud van banen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen door samen te werken, kunnen we deze crisis doorstaan.”

Onzalige voorstellen

,,De werkgevers moeten niet komen met onzalige voorstellen over vakantiegeld en pensioenen”, aldus voorzitter Dick Koerselman. ,,Er is hulp via de NOW-regeling voor de loonkosten en de werkgeverslasten. Als bonden hebben we gezegd dat we gezamenlijk naar minister Koolmees moeten als blijkt dat deze regeling te weinig is voor alle kosten. We moeten dat dan samen met cijfers kunnen aantonen. Maar KHN wilde dat niet.’’



De woordvoerder van CNV Vakmensen zegt dat de bonden ‘zeker bereid’ zijn om te helpen. ,,De vakbonden zijn enorm bereid om er alles aan te doen als het om werkgelegenheid gaat. Maar als het gaat om vakantiegeld en pensioenpremie, dat hoort bij ondernemen. Mensen hebben voor de coronacrisis 10 maanden hard meegewerkt aan de omzet en winst. Het vakantiegeld had al gereserveerd moeten zijn.”



Koninklijke Horeca Nederland is de grootste horecabrancheorganisatie van het land en vertegenwoordigt ruim 20.000 horecaondernemers. Horecabedrijven moeten zeker tot 28 april hun deuren gesloten houden. Ook na die periode, waarbij de maatregel tot het houden van anderhalve meter afstand leidend zal zijn, zullen horecabedrijven het moeilijk krijgen en het hoofd niet boven water kunnen houden, vreest KHN.