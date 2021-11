Utrecht wil dat er meer gezonde snacks te koop zijn: ‘Maar komt geen verbod op frikandel hoor’

Waarom mogen Utrechters niet zelf weten wat ze eten?

,,Alle Utrechters mogen uiteraard zelf bepalen wat ze eten. Ons doel is niet: de vette hap verbieden. Wat we wel willen is: een breed voedselaanbod, waar je een vette hap kunt halen, maar waar ook de gezonde keuze makkelijker te maken is. Er zijn steeds meer ondernemers die ‘snel’ gezond voedsel aanbieden. Deze willen we ruimte bieden in onze stad.’’