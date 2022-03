Uit eten in je eentje: soms kun je niet eens voor één persoon reserveren

Koken & EtenAlleen eten is eigenlijk niet gebruikelijk in Nederland. Zeker in de betere horeca kijken ze nog wel eens vreemd op als je voor één persoon reserveert. Daar begint gelukkig verandering in te komen, ziet foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer, want alleen uit eten gaan, komt steeds vaker voor.

Er zijn acht miljoen huishoudens in Nederland, van wie meer dan 3 miljoen alleenwonenden, volgens het CBS. De verwachting is dat dit oploopt naar 50 procent in 2050. Single reizen, in je eentje naar de bios, alleen naar een festival: het is niet langer bijzonder. Maar met jezelf uit eten gaan is nog steeds niet vanzelfsprekend. Wel voor Ward de Zeeuw van wijnbar Verward: ,,De gast die alleen is heeft meer focus op het product. Het feit dat wij gasten mogen ontvangen die graag alleen komen zie ik daarom als een groot compliment.”

Conservatieve bedoening

Uit eten gaan is nog steeds iets dat je voornamelijk samen doet. Dat komt omdat uit eten gaan met bediening aan tafel ondanks vernieuwing op het bord en in het interieur, vaak een conservatieve bedoening is. Ondernemers zien graag een traditionele vorm van gezelligheid in hun zaak: kleine groepen die op gedempte toon praten of stelletjes die elkaar romantisch in de ogen kijken. De branche is nauwelijks ingericht op het individu, terwijl er daar steeds meer van zijn.



Maar er gloort hoop: restaurants met een fijne bar, counter, leestafel of chef’s table. Personeel dat oog heeft voor één gast en die niet ziet als ‘maar alleen’.

Quote Wij vinden het heel leuk en geen probleem wanneer iemand alleen komt eten Eva Eekman, Héroine

Dat is logisch want de alleen etende gast geeft ruim geld uit, ook al is hij ‘maar alleen’. Het is bovendien een gast die weinig mort, hij of zij kletst gezellig met de bediening of leest juist rustig een boek, maar heeft bovenal aandacht voor de zaak, het personeel en wat er op het bord ligt of in het glas zit. Eva Eekman (restaurant Héroine): ,,Wij vinden het heel leuk en geen probleem wanneer iemand alleen komt eten. We vragen van tevoren waar de gast het prettig vindt om te zitten. We voelen vanzelf aan of deze persoon juist wel of geen aandacht wil. Meestal juist wel. Een van onze leukste vaste gasten is Bert. Hij komt bijna elke zondag en meestal alleen. Hij wordt dan vanzelf vertroeteld door iedereen.”

Sommige gasten vinden het eng om alleen uit eten te gaan of zien er tegenop. Dat hoeft niet, zeker niet als je ruim van tevoren reserveert. Helaas geeft reserveringssoftware lang niet altijd de optie om ‘1’ in te vullen. Dan zit er niks anders op dan toch even te bellen of te mailen. Wil je gezelligheid en aanspraak dan kun je vragen om een plek aan de bar, aan de chef’s table bij de keuken of aan een grote stamtafel. Wil je juist lekker rustig zitten, vraag dan om een ‘tweetje’ aan de muur, zo kan je de zaak goed overzien. Ook wijnbars waar goed eten wordt geserveerd zijn geschikt voor gasten die graag alleen op pad gaan, er is immers bijna altijd plek aan de (lange) bar.

Toch zou het goed zijn als elke finedining-zaak een passend aanbod ontwikkelt voor de bewust alleen etende gast. Denk aan wijnen per glas, het formaat van de porties van bijgerechten, maar ook aan aandacht voor alleengaanden in de communicatie en in de inrichting van de zaak. Het allerbeste zou zijn als er altijd een plek is voor solodiners aan de bar en aan de chef’s table. Dat zou kunnen door ze bijvoorbeeld op oneven aantallen in te richten.

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en foodtrendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD Koken&Eten.

