Uit eten dit weekend? Lees hier de recensies van restaurants die nét zijn bezocht

Update Vrijspraak voor ‘ongewild dronken’ Willem is ‘enige juiste conclusie’

14 september Willem Aalbers uit Huissen veroorzaakte een auto-ongeluk. Volgens de politie had hij een alcoholpromillage van 2,34, evenveel als tien glazen bier. Maar Aalbers had geen druppel gedronken, claimde hij. Vandaag diende zijn strafzaak bij de politierechter in Arnhem. Hij werd vrijgesproken.