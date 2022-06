Troosteten vult even de leegte op die is ontstaan

Ik kan goed leven met zijn dood, omdat hij op was. Maar het idee dat ik nooit meer met hem kan praten of er met hem op uit kan gaan, is bijna ondraaglijk. Gek hè, dat twee van die uitersten zich van je meester maken. Ik vraag me regelmatig af of ik het wel goed doe, dat rouwen. Ik deed het nooit eerder, dus heb geen idee maar ik voel wel dat het me veel energie kost omdat het er altijd is. Soms vraagt iemand ernaar en dan schrik ik bijna, want wat ga ik antwoorden? Het is geen drama en dat moet het ook niet worden maar het is wel steeds bij me en het zit in mijn lijf. Hoe leg je dat uit aan iemand anders.