Troosteten in coronatijd? Puddingvissen, hete bliksem en zelf geslachte varkens

Column Margot Verhaagen Op de Hotel­school is opruimen waarschijn­lijk geen vak

26 november Man en ik hebben niet vaak ruzie, maar als we woorden hebben, dan gaat het vaak over de afwasmachine en het inruimen. Ik vul deze namelijk in met de Franse slag, ik geef het meteen toe. Of ik nu vanachter of van voren begin met de glazen of kopjes de borden of de pannen, meestal let ik daar niet zo op en ga ik voor gemak. Alles van tevoren afspoelen vind ik zonde van mijn tijd.