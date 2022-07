‘Treed het vuur zonder angst tegemoet’: dit kunnen we leren van Argentijnen over barbecueën

Dat de machocultuur het Zuid-Amerikaanse land nog steeds domineert, zie je terug in het barbecueleven. In Argentinië grillen de mannen en blijven de vrouwen weg van het vuur. Daar moet Constanza Cerezo Pawlak niets van hebben. Als kind at zij al liever vlees dan zoete taart.



De 26-jarige chef-kok uit de regio Mendoza heeft jarenlange grillervaring in de gastronomie van Buenos Aires. Zij legt graag haar geheim voor een goede asado (barbecue) uit. ,,Onze evolutie als mensheid danken we aan vuur en vlees, dus we hebben heel veel kennis in huis. Treed het vuur zonder angst tegemoet. Het draait allemaal om geduld, aandacht én sauzen.”

De masterclass begint. ,,Een goede barbecue start rond een uur of tien 's ochtends en duurt tot het einde van de middag. Maak het vuur zonder enige vloeistof aan. Eerst papier, dan takjes, kolen en het hout. Daarna richt ik de grill in als een fornuis.”



,,Een groot stuk vlees op de plek waar het minder warm is en groenten die veel water vasthouden, kunnen boven de hetere kolen. Op die manier kun je alles tegelijk van de barbecue halen.”

Groenten op de bbq: denk eens aan broccoli

Groenten op de barbecue? ,,Alles kan! Spruitjes, kool, wortel, bloemkool. Vergeet niet de groenten te blancheren voor een betere smaak. Bovendien gaat het dan sneller. Of denk aan eens broccoli: door het brandend hout krijg je gerookte broccoli en daar maak je echt de beste salade van je leven van. En bij een maiskolf is het lekker om die eerst eventjes in melk te koken”, aldus Constanza.

En dan een heel belangrijk onderdeel: de sauzen voor het vlees. ,,Durf te combineren”, vervolgt de expert. Vet vlees gaat goed met zuurdere sauzen. ,,Probeer eens iets op basis van groene appel met mint. Of eentje met koriander, mint en limoen. Of de traditionele Argentijnse salsa criolla: ui, tomaat, knoflook, rode, groene en gele paprika, zonnebloemolie, peper en zout. Voor alle sauzen geldt: snijd de ingrediënten heel fijn.”

De hitte maakt dorstig, weet ook Constanza. ,,Het liefst drink ik een bier tijdens de voorbereidingen. Daarna een Vermouth als ik het vuur aanmaak, gevolgd door wijn. Witte wijn kan prima, want een zware rode als een cabernet doet je de das om in de warmte.”

Een asado in Argentinië staat bijna gelijk aan een geloof. Constanza: ,,Het is totale folklore. Een keten van sociale activiteiten: van de slager en de groenteboer in de voorbereiding tot aan je familie en vrienden aan tafel.” Het land kent echt een carnivorencultuur. Vorig jaar at een Argentijn maar liefst 48 kilo rundvlees per persoon en is daarmee wereldwijd koploper. Wel neemt het aantal kilo's per persoon al jaren af vanwege de voortslepende economische malaise in het land en de toegenomen aandacht voor vegetarisch eten.

Volledig scherm Javier Claudio Aleman © Peter Schouten Ten slotte, nog een hele belangrijke tip. ,,Vermijd de supermarkt en zorg voor een goede relatie met een vertrouwde slager. Luister naar wat hij of zij te zeggen heeft. Vraag je slager om advies. Zij snijden duizenden kilo's vlees per dag. De slager heeft altijd gelijk.”

Vlees voor de vaste klant

,,Anders nog iets, Nancy?”, klinkt het vanachter de toonbank, nadat zijn vaste klant uit heeft gelegd waar zij haar twee steaks voor gaat gebruiken. Javier Claudio Aleman (46) is zo'n prototype Argentijnse slager om de hoek in de hoofdstad Buenos Aires die zijn klanten goed kent. Voor hen werpt dat zijn vruchten af. ,,Ik geef mijn vaste klanten absoluut de betere stukken vlees. De toevallige passanten krijgen dat wat overblijft”, vertelt Javier, die zelf dagelijks pakweg 700 gram vlees verorbert. Het maakt hem trots, gevraagd naar het Argentijnse vlees. Het beste ter wereld, durft-ie wel te stellen.

Maar de slagers in Argentinië hebben het zwaar. ,,Tien jaar geleden verkocht ik 800 kilo per week, dat is nu nog maar 450 kilo. We eten steeds minder vlees en mensen gaan vaker naar de supermarkt.”



Al liggen zijn kwaliteiten meer bij het eten dan het grillen (‘een slager is niet per definitie een goede kok’) heeft Javier nog wel een tip. ,,Zorg ervoor dat de ribben minstens twintig centimeter dik zijn, anders verliest het veel smaak.” Groenten op de grill? ,,Nee sorry, dat laat mij volledig koud.”

