Tot wel twaalf klontjes: Voedingscentrum wil pubers bewust maken van de berg suiker in hun drankjes

Jongeren tussen 12 en 18 jaar vinden frisdrank drinken heel normaal. Maar door het consumeren van die drankjes krijgen ze veel suiker binnen. ,,We willen jongeren bewust maken van de hoeveelheid suiker die ze binnenkrijgen”, zegt Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag van het Voedingscentrum. ,,Daarom hebben we een poster gemaakt waarin je precies kunt zien wat er in elk drankje zit.”

De nieuwe poster laat eerst water zonder bubbels zien (met nul suikerklontjes), daarna komt bubbelwater en water met een smaakje. Dan krijg je de frisdranken (vaak 6 klontjes) en de rij eindigt met energydrinks waar tot wel 12 suikerklontjes inzitten.



,,De poster is bedoeld voor middelbare scholen, tandartsen en plaatsen waar veel jongeren komen", aldus Velema. Dat betekent dat leerlingen de suikerposter bijvoorbeeld in de gymzaal of in de kantine van school zullen tegenkomen.

De reden om dit overzicht te maken is het overgewicht waarmee een toenemend aantal jongeren kampt. Suikerrijke drankjes bevatten veel calorieën en dragen daaraan bij, volgens het Voedingscentrum. Dat komt omdat het lichaam niet goed in staat is om calorieën uit drank te registreren, legt Velema uit. ,,Jongeren eten de rest van de dag niet minder, ondanks dat ze al een hoop calorieën via deze drankjes hebben binnengekregen. Het zijn loze calorieën.”

Jongeren vinden water maar saaaaai, zo bleek eerder in februari van dit jaar uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam. Duizend jongeren werkten mee aan een enquête. Daarnaast interviewden de onderzoekers 48 jongeren uitgebreid. Pubers vinden frisdrank drinken normaal. Ook al weten dat er veel suiker in zit, veel van hen drinken het toch bijna dagelijks. Ruim een kwart (28 procent) van de pubers drinkt dagelijks frisdrank.

Kan een poster het gedrag van tieners veranderen?

Kan een poster daar iets aan veranderen? ,,Dat is lastig te zeggen. De poster maakt jongeren bewust van de hoeveelheid suiker die binnenkrijgen als ze voor deze drankjes kiezen. We weten dat voedseleducatie een positief effect kan hebben op het gedrag. Dit is een onderdeel daarvan. We hebben ook lespakketten die scholen gebruiken. En we zijn al jaren bezig aandacht te vragen voor de Gezonde Schoolkantine die een gezonde en duurzame keuze gemakkelijker moet maken.”

Het zou kunnen helpen als tieners weten dat hun gebit lijdt onder zoveel suiker en dat al die zoetigheid ze echt dikker maakt. ,,Een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft aangetoond dat kinderen echt dikker worden van suikerhoudende dranken", aldus Velema. ,,Daarvoor begonnen producenten nog wel over de noodzaak van sporten en dat chocoladerepen kinderen dikker maken. Nu niet meer. Het onderzoek was uniek, omdat een groep kinderen suikerhoudende frisdrank kreeg en de andere groep frisdrank zonder suiker.”

Als frisdrank straks echt duurder wordt door een suikertaks zou kunnen helpen, denkt de gedragsexpert. ,,Prijs is een belangrijke factor.”

Maar: de invloed van marketing is groot, weet voedingswetenschapper Jaap Seidell. Hij is degene die met het eerder genoemde unieke onderzoek bewees dat kinderen echt dik worden van frisdrank. ,,Denk aan Max Verstappen en Red Bull, of Coca Cola als sponsor van grote sportevenementen. Maar kinderen hebben dat zelf niet eens door”, zei hij tegen Pointer van KRO-NCRV.

Zorgelijk vindt Seidell vooral dat er ‘veel- en vaakdrinkers’ zijn van frisdrank en energydrinks: ,,Zo af en toe een glaasje is niet erg. Het probleem zit bij de grootgebruikers van frisdrank: de kinderen die het elke dag of heel veel drinken.”

Volledig scherm Poster van het Voedingscentrum met de aanduiding van het aantal suikerklontjes dat je in het drankje vindt. © Voedingscentrum

Hoeveel suiker mag je kind per dag? Ouders van Nu geeft uitleg over het aantal suikerklontjes dat een kind maximaal mag krijgen.

