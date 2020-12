Topdrukte voor bezorger Tessa en al haar collega's morgen: ‘Lekker om een paar uur bezig te zijn’

Facebook is beroemde tv-kok spuugzat na versprei­den complotthe­o­rieën

24 december De beroemde chef-kok en complotdenker Pete Evans is niet langer welkom op Facebook omdat hij herhaaldelijk onjuiste informatie over het coronavirus plaatste. De 47-jarige Australiër verspreidde de afgelopen maanden diverse complottheorieën over het virus en vaccins en bracht daarmee de volksgezondheid in gevaar, stelt Facebook. Vorige maand werd de Australiër al door een aantal bedrijven in de ban gedaan nadat hij een nazisymbool op sociale media had gepost.