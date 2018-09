Tomatenrisotto met chorizo

Bereidingswijze (bereidingstijd 30 minuten):

- Doe de chorizo samen met de ui en de knoflook in een droge pan, de chorizo geeft voldoende vet vrij.

- Bak het geheel aan tot de ui glazig wordt.

- Voeg de tomatenpuree en de cherrytomaatjes toe. Bak dit twee minuten mee voordat je de rijst toevoegt.

- Bak de rijst al omscheppend mee tot de korrels glazig worden.

- Doe dan de tomatenblokjes en een eerste soeplepel van de groentebouillon bij de rijst in de pan.

- Laat de rijst de bouillon zoveel mogelijk opnemen voordat je weer een nieuwe lepel toevoegt.

- Herhaal dit tot de bouillon op is of de rijst helemaal gaar is.

- Roer de mascarpone en verse basilicum door de risotto.

- Verwarm het geheel tot de mascarpone gesmolten is.

- Serveer de tomatenrisotto met geraspte Parmezaanse kaas.