Tip van chef-kok Joris Bijdendijk: zo snijd je ui in kleine, gelijke stukjes

Als broekie ging ik in de leer bij Ron Blaauw. Nul ervaring had ik. Mijn klusje was altijd sjalotten snipperen. Elke dinsdag moest ik tien gevulde pondsbakjes met gesnipperde sjalot produceren. Snipperen zonder te ­huilen, anders werd ik uitgelachen.

Hoe bereid je je voor?

Selecteer altijd stevige, compacte sjalotten. Knijp er even in, dan weet je meteen of ze dat zijn. Als er lucht tussen de zogenoemde roklaagjes zit, dan wordt het niets. Leg de sjalotten voor gebruik in de koelkast. Dat heeft twee voordelen. De sjalot wordt er stevig van, waardoor je mes er lekker doorheen snijdt. En veel fijner nog: je gaat er hierdoor niet meer van huilen. In mijn tijd bij Blaauw legde ik de sjalotten soms stiekem tien minuten in de vriezer of een uurtje in de koelkast.

Het snijden

Neem een kunststof plankje en een scherp, dun aardappelschilmesje. Leg even een vochtige doek onder het plankje tegen het schuiven. Eerst halveer je de sjalot precies over de lengte en verwijder je het oneetbare buitenste laagje. Met de ene hand houd je de sjalot vast aan de kant waar de wortels zitten, met het mes in de andere hand snijd je verticaal de sjalot in.



Je stopt bij zo’n 1 centimeter voor de ­achterkant, zodat de sjalot niet helemaal uit elkaar valt. Nu snijd je de ui horizontaal in, ook weer met 1 centimeter afstand tot de achterkant. Nu heb je allemaal sjalot­sliertjes die nog aan elkaar zitten.



Tot slot snijd je van die sliertjes de blokjes, door deze om de 2 mil­li­me­ter verticaal af te snijden vanaf de punt richting de achterkant. En wil je van de geurtjes aan je handen af? Haal je vochtige ingezeepte handen langs de hals van de kraan en de geurtjes zijn direct weg.

Klein weetje

Zonder ui geen keuken. In alle culturen is ui een van dé smaakmakers. En waar ui niet gegeten wordt, is dat omdat ui té lekker is. Zo eten boeddhisten niets wat lust­gevoelens opwekt. Zo verleidelijk is ui dus.