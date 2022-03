Tip: gebruik gewoon schoonmaakazijn

Ik kan soms bijna niet geloven wanneer ik al die bloeiende bomen zie. De pruimenboom bij mij in de tuin staat ook al volledig in bloei, net als de magnolia. Zo vroeg is dat nog nooit geweest en het is genieten. Toch had ik een paar weken geleden nog even behoorlijk last van corona. We denken misschien dat het weg is, maar dat is zeker niet het geval. Het viel me nog best tegen trouwens. Ik was zwaar verkouden, was mijn smaak kwijt, had last van hoofdpijn en was er nogal moe van.