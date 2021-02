TikTokker deelt lifehack: zo krijgt je ei het perfecte bolletje

,,What kind of Harry Potter shit is this?”, schreef Susie Liv onder haar video, verwijzend naar de magie die ze in haar pan ervoer. Via het TikTok filmpje van Maddy Sumner ontdekte ze een bijzondere, maar handige manier van het bakken van een eitje. Het werkt als volgt: je laat je hele ei van bovenaf in de pan vallen, terwijl je hem in de breedte vasthoudt. Blijkbaar breekt hij dan op zo’n manier dat de dooier niet breekt. De schil van het ei is precies doormidden en kun je snel uit de pan verwijderen. Bakken maar.