Tien heerlijke herfstwijnen met een stoer karakter

Koken & eten Martijn vindt honderden kostbare truffels met zijn zelfge­train­de speurhond: ‘Dexter jokt niet’

15 oktober Je hond uitlaten en thuiskomen met een voorraadje truffels. Martijn Burgers gaat wekelijks met zijn Amerikaanse Stafford op truffeljacht. Soms in de ongerepte natuur, maar vaak ook in aangelegde stadsparken. Na afloop bakt hij met de luxe zwammetjes een eitje, waardoor het de allure krijgt van een ‘5-sterrendiner’. Iedere hond kan dit kunstje leren, zegt Burgers. ,,Het is heel eenvoudig.”