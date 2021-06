Terug wennen aan de drukte

COLUMN MARGOT VERHAAGENHet is toch even wennen, al die mensen in de stad. Rijen voor de winkels, drukke markten, volle en grote terrassen. Ligt het aan mij of heeft iedereen dat. Begrijp me goed, ik ben blij met alle versoepelingen en het feit dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn inclusief ikzelf. Heerlijk dat we zelf kunnen bepalen wat we willen met wie, wanneer en waarom, maar ineens bekroop me het gevoel dat ik er gewoon nog niet aan gewend ben.