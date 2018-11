't Raedthuys voelt als een veilig huwelijk

De boterham ligt op het land

11:00 In de polders vlakbij Hulst zit de hoeve van de familie d’Haens. Ze telen er naast aardappelen, pastinaak, uien, worstelpeterselie, rode en witte kool ook rammenas. “Toen we omschakelden van de gangbare naar de biologische landbouw gingen we ook de zogenaamde vergeten groenten verbouwen. Om inspiratie op te doen gingen we naar een beurs in Zwolle en daar zagen we rammenas,” vertelt Astrid d’Haens. “Dat leek ons wel wat, al ben ik altijd op zoek naar recepten met deze groente,” lacht ze.