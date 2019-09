‘Sultana-koekjes bevatten evenveel energie als drie boterhammen of drie appels’

Koken & eten‘Snackification’, het eten van meerdere kleine snacks in de loop van de dag, is door het internationale marktstudiebureau Euromonitor uitgeroepen tot dé voedseltrend van 2019. Een tussendoortje om 10 uur en nog wat lekkers om 16 uur zijn ideaal. Tenminste, dat dénken we massaal. Hoe zit het echt? Diëtiste Iris Daems legt het uit.

Supermarkten en winkels spelen volop in op de vraag naar snacks met een gigantisch gamma aan granenrepen, proteïnerepen, soep on-the-go, verrijkte yoghurts, smoothies, meeneemporties noten en apart verpakte koekjes.



Toch eten de meeste mensen nog steeds vaak drie maaltijden per dag, soms aangevuld met tussendoortjes, weet de Vlaamse diëtiste Iris Daems. ,,Ook in mijn praktijk merk ik dat de meeste mensen nog steeds een regelmatig eetpatroon hebben. Maar het klopt wél dat mensen jonger dan 35 jaar het moeilijker vinden om een regelmatig eetpatroon aan te houden: zij slaan makkelijk het ontbijt over, waardoor ze vaker naar snacks grijpen.”

Niet om de drie uur

Mensen met een regelmatig en gezond eetpatroon hebben echter geen tussendoortjes nodig, stelt Daems. ,,Het is een misverstand dat je om de drie uur iets zou moeten eten of tussendoortjes nodig hebt om je metabolisme op gang te houden. Een tussendoortje kan dienen als aanvulling op je maaltijd. Als je ’s ochtends bijvoorbeeld weinig honger had en enkel een kleine portie yoghurt met vers fruit hebt gegeten, kan een handvol noten als tussendoortje om 10 uur zeker. Maar door onze huidige zittende levensstijl eten we sowieso al meer dan genoeg met onze hoofdmaaltijden en verhogen die snacks alleen maar de calorie-inname.”

Veel mensen zijn zich ook niet bewust van wat ze allemaal snacken op een dag, aldus Daems. ,,Ik hoor vaak dat men tussendoor eet omdat men honger heeft. Maar is dat wel zo? Vaak is het meer uit zin, gewoonte, verveling, stress of sociale druk, denk maar aan traktaties bij verjaardagen.”

Quote Die zin in een snack of energiedip is vaak een signaal van je lichaam dat het nood heeft aan mentale rust of water Diëtiste Iris Daems

De gewoonte om maar te snacken bij de geringste aandrang, kun je omvormen, legt Daems uit. ,,Ons lichaam kan écht wel een aantal uren zonder eten. Wat zeg ik: drie maanden zelfs! Die zin in een snack of de energiedip die je voelt, is vaak een signaal van het lichaam dat het nood heeft aan mentale rust of water. Ik geef dan ook steeds het advies: drink eerst water voordat je begint te snacken.”

Of: ,,Ga vijf minuten wandelen of relax even zonder je smartphone in de hand. Vaak is dit al genoeg om je weer te kunnen focussen op je dagtaak. Regelmatig hoor ik dan excuses als ‘daar heb ik geen tijd voor’, maar uiteindelijk heb je wel tijd om van alles in je mond te proppen en nog op je gsm te scrollen.”

Grote porties

Volgens Daems moeten we dus af van de stelregel van twee tussendoortjes per dag. ,,Zeker in de voormiddag hebben de meeste volwassen mensen er geen nodig. Wie een volwaardig ontbijt van 500 à 600 kilocalorieën heeft gegeten, komt daarmee goed tot aan de middag. De tijd tussen de lunch en het avondmaal is vaak langer, waardoor een tussendoortje dan weleens kan.”

,,Het grote probleem met tussendoortjes is doorgaans dat de porties die de industrie aanbiedt te groot zijn. Neem nu Sultana-koekjes: die zijn standaard per drie verpakt, maar qua calorieën bevatten ze evenveel energie als drie boterhammen of drie appels. Da’s veel te veel voor de zittende mens.” Hetzelfde geldt voor voorverpakte porties noten. ,,Vaak bevatten die 50 gram noten, terwijl de aanbevolen hoeveelheid een handvol is.”

Ongezond gezond

Een andere veelgemaakte fout is dénken dat je iets gezonds aan het eten bent. ,,Een goed voorbeeld is gedroogd fruit”, vindt Daems. ,,Het bevat veel meer suiker dan vers fruit én je eet er doorgaans meer van. Tien rozijnen zijn tien verse druiven, maar met tien rozijntjes stil je geen honger.”

Ook fruityoghurt uit een potje bevat een pak meer suikers dan volle yoghurt die je zelf zoet met vers fruit. ,,Of mensen drinken poedersoep uit een zakje in plaats van vers gemaakte soep, of eten voorverpakte repen met boodschappen als ‘zonder toegevoegde suikers’ of ‘vegan & bio’. Blijf je ervan bewust dat het industrieel bewerkte kant-en-klare voedingsproducten zijn die vaak te veel suikers en te weinig nuttige voedingsstoffen bevatten.”

Quote Ga je nog sporten ‘s avonds, dan kan een granenreep wel. Zit je aan je bureau, dan zijn een handvol noten en een stuk fruit betere keuzes

Diëtiste Iris Daems

Daems raadt aan om telkens als je een tussendoortje wilt nemen na te denken over wat je al gegeten hebt en welke activiteiten je die dag nog zal doen. ,,Ga je nog intensief sporten ‘s avonds, dan kan een granenreep wel. Zit je nog enkele uren aan je bureau, dan kun je beter kiezen uit een handvol noten (20 à 25 gram) met een stuk fruit, zelfgemaakte soep, volle yoghurt met wat vers fruit, twee rijstwafels met hartig beleg of knabbelgroenten met een beetje hummus. Wie zegt na het eten van een gezond tussendoortje nog honger te hebben of wie gevoelig is voor suikerpieken, kan beter een eiwit- of vetrijke snack kiezen. Zo voorkom je een suikerpiek en geeft je lichaam de energie langzamer vrij.”

Goed presteren

Zelfgemaakte fruitsmoothies lijken een gezondere keuze dan ze in werkelijkheid zijn. ,,Door fruit te mixen, maak je de vezels kapot en krijg je alleen maar suikers binnen. Die geven weliswaar meteen energie, maar daar blijft het ook bij. Granenrepen, gedroogd fruit en smoothies zijn enkel goed als je zware lichamelijke inspanningen voor de boeg hebt en die suikers nodig hebt om goed te presteren.”