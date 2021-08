Stormloop bij eerste pizza-automaat in Nederland: 's nachts in de rij voor verse pizza

Wat Eten We Vandaag: Pita kip ketjap met muntsaus

23 augustus Gevulde pitabroodjes: een snelle én makkelijke maaltijd. De zoet gemarineerde kip in ketjap zorgt in combinatie met de frisse muntsaus voor een ware smaakexplosie. De zelfgemaakte marinade maak je met ingrediënten uit het keukenkastje, want deze heb je bijna altijd wel in huis.