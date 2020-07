Stoer koken: knetterend kampvuur met verse appeltaart (of kip met bier)

Buiten KokenLaat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot chic met een moderne barbecue. Vandaag: de Dutch Oven.

Een knetterend kampvuur. Geuren van versgebakken appeltaart, een stoofpotje of pizza die uit de Dutch Oven omhoog kringelen. Voor Arriën Stegehuis, alias de Kampvuurkok, is dit het ultieme geluk. ,,Het buiten bezig zijn, midden in de natuur, en je eten verrijken met planten die je in de omgeving vindt. Heerlijk.”

Stegehuis is een liefhebber van buiten koken. Twee tot drie keer in de week (‘in de zomer wat vaker dan in de winter’) is hij bij een kampvuur met potten en pannen in de weer. Naast het geven van workshops op dat vlak, steekt hij graag thuis of op vakantie het vuur aan. De Dutch Oven is daarbij favoriet. Een pan die zijn oorsprong in Nederland kent, maar lange tijd vooral in Amerika populair is geweest tijdens de kolonisatie en later onder de cowboys.

Opstaande rand

,,Het is een grote, zwarte gietijzeren pan op pootjes die je boven het vuur hangt of op briketten zet. Je kunt er werkelijk van alles in maken. Je kan bakken, braden, stoven en als je wil zelfs frituren, al moet je dan wel echt kennis van zaken hebben omdat het gevaarlijk is.’’ Het deksel is voorzien van een opstaande rand.

Quote Het buiten bezig zijn, midden in de natuur, en je eten verrijken met planten die je in de omgeving vindt. Heerlijk Arriën Stegehuis Het moeilijke aan de Dutch Oven is het regelen van de temperatuur. ,,Je oven heeft een thermostaat. Als je buiten kookt, zul je dat moeten leren door het te ervaren. Daar zijn trucjes voor. Voor veel gerechten heb je een temperatuur van 180 graden nodig. Om die te bereiken, hanteer ik de vuistregel: maak van je hand een vuist. Voor iedere mannenvuist die op de bodem past, leg je één briket onder de pan. Bij een kleine pan heb je genoeg aan drie briketten, voor een grote heb je er zeven à acht nodig. Op het deksel leg je vervolgens een ring van aaneengesloten briketten. Op die manier creëer je een soort oven met een boven- en onderwarmte van ongeveer 180 graden. Om te controleren of de temperatuur goed is, kun je je hand boven de briketten houden. Als je dat 4 seconden kunt doen, is die ongeveer 180 graden.”

Daarna is het een kwestie van je eten in de pan doen en laten pruttelen. ,,Bij twijfel over de temperatuur is misschien wel het belangrijkste advies: liever laag en traag dan hard en zwart. Met andere woorden: beter de temperatuur iets te laag dan te hoog.” Tip voor beginners: ,,Begin met gerechten met veel vocht, zoals kip in Westmalle. Die kun je niet verprutsen, al zijn er mensen die soep kunnen laten aanbranden.’’

Ook proberen? Probeer dit recept van kip met Westmalle.

Kip Westmalle

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen:

6 kippendijen

1,2 kg krieltjes

2 uien

1 grote (of 2 kleine) prei

1 flesje Westmalle Dubbel (eventueel 1 extra voor de kok)

4 tenen knoflook

0,5 liter kippenbouillon

0,25 liter room

2 takjes rozemarijn

2 takjes tijm

5 eetlepels bloem

olijfolie

peper van de molen, naar smaak

zout van de molen, naar smaak

Bereiding

Snij de uien in ringen, de bol knoflook in plakken en de krieltjes door midden.



De prei, heel belangrijk, snij je in vier à vijf stukken van elk zo’n vier centimeter lang. Dit is inderdaad heel grof, maar zo wordt de prei het lekkerst.



Kruid de kip met zout en peper en bak dit op de bodem van de Dutch Oven met olijfolie mooi goudbruin.



Haal de kip uit de pan en fruit de ui met de knoflook tot de ui mooi glazig is.



Blus dit al roerende af met het bier en voeg de bouillon en toe en breng het geheel aan de kook.



Leg nu de kip terug in de pan en doe de prei, rozemarijn en de tijm erbij.



Stoof het geheel minimaal in 60 minuten.



Zodra de Kip Westmalle boven het vuur hangt, is het een goed moment om de spullen die je gebruikt hebt af te wassen en op te ruimen.



Voeg 30 minuten voor je het gerecht gaat serveren de krieltjes toe en stoof deze mee.



Kort voor je aan tafel gaat, voeg je de room toe en kun je de saus binden met wat bloem. Voorkom klonten door een paar lepels met nat uit de pan te scheppen en daar al roerend de bloem aan toe te voegen. Ga door tot je een dikte krijgt die je doet denken aan yoghurt. Schep het dan terug in de pan en roer het door het geheel. Laat de bloem vervolgens even meekoken en herhaal het tot de saus de gewenste dikte heeft.

Toch liever barbecuën? Hier leer je de basics: