Stefan dronk zoveel koffie dat hij hartkloppingen kreeg, maar nu heeft-ie de oplossing

Word je ’s ochtends wakker met een zwaar hoofd en kan je maar moeilijk op gang komen? Zeker in coronatijd is het niet gewoon dat je vol energie aan de slag kan. Om door de ochtenddip te komen, is een bak goede koffie vaak nodig. „In mijn studententijd, zeker in tentamentijd, leefde ik soms op koffie en energiedrankjes’’, zegt de jonge Utrechtse ondernemer Florian Fermin (26). „Op een dag dronk ik wel tien koppen koffie en ’s avonds vijf blikjes Red Bull tot ik er hartkloppingen van kreeg. Dat was niet heel erg gezond.’’