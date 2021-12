Steeds meer supermarkten open op nieuwjaarsdag

Koken & EtenParacetamol, cola of een andere boodschap nodig op nieuwjaarsdag? Geen zorgen, bijna de helft van alle supermarkten is ‘gewoon’ open op 1 januari.

In driekwart van de gemeenten is dit jaar minstens één supermarkt geopend, zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van openingstijden.nl. Het aantal supermarkten dat open is op nieuwjaarsdag zit al jaren in de lift. Vorige jaarwisseling opende vier op de tien supers de deuren, een jaar eerder konden consumenten bij een op de vijf supers terecht en in 2015 was dat nog bij ‘slechts’ 6 procent.

Voor een aantal supermarktmedewerkers is het allemaal minder fijn. Zij zullen vroeg uit de veren moeten na de jaarwisseling. Zo'n 450 winkels doen de deuren al voor 10.00 uur open tegenover 200 een jaar eerder. Ruim 130 supers zijn dit jaar zelfs al om 08.00 uur open.

Veel van die filialen (vijftig in totaal) zijn gevestigd in de hoofdstad. ,,Amsterdam loopt vanwege de vele toeristen altijd al wat voor op andere gemeenten wat betreft openingstijden", merkt Bob Gross van openingstijden.nl op.

In Amsterdam zijn sowieso op nieuwjaarsdag de meeste supermarkten open, namelijk maar liefst 93 procent. In Rotterdam is dat 79 procent, Den Haag komt uit op 81 procent net als Eindhoven, in Utrecht is 71 procent open. In grote gemeenten als bijvoorbeeld Nijmegen (7 procent) en Apeldoorn (9 procent) hebben consumenten een stuk minder keus.

AH heeft meeste filialen open

Van de supermarktketens heeft Albert Heijn de meeste geopende filialen: ruim zevenhonderd. Jumbo volgt met meer dan driehonderd geopende filialen. Bij de Aldi kunnen consumenten in slechts veertig vestigingen terecht, daarmee blijft ruim 90 procent van de vestigingen gesloten. De openingstijden van Lidl zijn niet meegenomen in de analyse, omdat de keten die nog niet online had staan.

