Start je dag met deze verkwikkende smoothiebowl

Platte Zeeuwse oester heeft niet meer nodig dan wat citroensap en wat peper

22 september YERSEKE Het oesterseizoen is afgelopen week feestelijk begonnen. De oesters zijn namelijk zeer goed van kwaliteit dit jaar. En mocht u nu denken dat de oesterboeren dit altijd zeggen, dan klopt dat. ,,Toch moet de oester de komende weken nog wel meer visgehalte in de schelp krijgen”, aldus Rinus van Stee van mossel- oester- en vishandel Piet van Oost in Yerseke.