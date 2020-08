Sporen coronavirus gevonden op Braziliaanse kippenvleugels

Het monster werd genomen uit het oppervlak van het vlees, melden lokale media. De partij kippenvlees zou afkomstig zijn van vleesverwerker Aurora Alimentos in de zuidelijke Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. Naast het vlees zelf zijn ook mensen getest die er mogelijk mee in contact waren gekomen, evenals producten die in de buurt waren bewaard. Deze tests bleken allemaal negatief, aldus lokale autoriteiten in China. Desondanks besloten ze te waarschuwen voor geïmporteerd diepgevroren voedsel. Eerder deze week testten oppervlaktemonsters uit verpakkingen van onder meer ingevroren garnalen nog positief in verschillende Chinese steden, meldt persbureau Reuters.

Mens op vleermuis

Wetenschappers denken dat het coronavirus van vleermuis op mens is overgegaan, zei de Wereldgezondheidsorganisatie in april. Nieuws over de eerste brandhaard kwam vanaf een grote voedselmarkt in de stad Wuhan, waar bezoekers waren geïnfecteerd.



Op de markt werden onder meer vleermuizen, slangen, vissen en zeevruchten in groten getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden verkocht. Chinese virologen betwistten dat de markt de eerste plek was waar het virus is overgedragen. Zij zeggen dat het virus eerder is ontstaan.