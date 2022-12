Spanjaarden raken er niet over uitgepraat: verpakte voorgebakken eieren te koop in de supermarkt

‘Hij kan zelfs nog geen ei bakken.’ Ook in Spanje zeggen ze dat over iemand, meestal de man, die nooit het eten thuis heeft bereid. Vermoedelijk is het deze groep consumenten die met enthousiasme het even nieuwe als omstreden product van de Spaanse supermarktketen Mercadona ontvangt: twee (perfect) gebakken eieren, met een zachte dooier en een bruin, knapperig randje. Dertig seconden in de verpakking in de magnetron en ze zijn warm en klaar om verorberd te worden.

Via sociale media, radio en televisie werd het product, dat eind november als proef in enkele supermarkten rond Valencia en Alicante werd gelanceerd, groot landelijk nieuws. Mercadona, de grootste, meest ‘volkse’ en best renderende keten van het land, kreeg vooral veel verbazing en kritiek over zich heen. ‘Belachelijk’, was de meest gehoorde en gelezen reactie. Verpakte gebakken eieren, in een Spaanse eetcultuur waarin juist ook de supermarkten bekendstaan om hun vele versproducten, waaronder ook een grote afdeling vis.

En dan de prijs

De meeste kritiek is er op de prijs; 1,80 euro voor twee gebakken eieren, terwijl een half dozijn verse eieren in dezelfde winkel minder kost. En op de nogal dikke plastic verpakking. De eieren liggen in de koeling, maar kunnen ook ingevroren worden aangeboden - die laatste versie wordt al langer gebruikt door restaurants. In 2016 gebruikte Burger King in Spanje ze voor op een hamburger, maar dat werd geen succes. Het bedrijf van de uitvinder van de gebakken eieren ging daarna failliet.

Quote De sla wordt al veel langer gesneden en in zakken aangeboden. Over drie jaar bakt niemand nog een ei thuis Bedenker Javier Yzuel van de voorgebakken eieren

Maar die bedenker, Javier Yzuel, kon zijn patent (voor heel Europa) voor 1,2 miljoen euro verkopen aan de Baskische levensmiddelenfabrikant Angulas Aguinaga en ziet nu hoe die de eieren aan Mercadona heeft kunnen slijten. Yzuel, die in 2014 met zijn idee kwam, hield zich enkele dagen stil tijdens de kritische publiciteitsgolf, maar verdedigde deze week in de krant El Periódico de España de vondst: ,,Hoeveel eieren heb je het laatste jaar thuis gebakken? Mensen hebben steeds minder tijd. De sla wordt al veel langer gesneden en in zakken aangeboden. Over drie jaar bakt niemand nog een ei thuis”, is zijn voorspelling.

Bovendien scheelt het heel wat gespetter, vlekken en brandwondjes thuis, zegt Yzuel. De klassieke manier om in Spanje eieren te bakken is immers in een flinke en hete laag olijf- of zonnebloemolie, waarbij de olie met een lepel herhaaldelijk over de dooier wordt geschept, zodat die van boven licht wordt gegaard maar vanbinnen zacht blijft.

Of de gebakken eieren in de supermarkten in zuidoost-Spanje een succes zijn en de verkoop naar de rest van het land wordt uitgebreid, is nog niet bekend.

Volledig scherm Het voorverpakte gebakken ei dat wordt verkocht door de Spaanse Mercadona-supermarkt. © Privébeeld