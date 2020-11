Soepoorlog: Rusland en Oekraïne ruziën om de rechten van beroemde bietensoep

Chefkok restaurant Huson kan de vraag naar zelfgemaak­te limoncello amper aan

29 oktober Nu de horeca dicht is, legt restaurant Huson in Rotterdam zich toe op het maken van limoncello. Chefkok Mark van Wijngen en zijn keukenbrigade schilden al honderden kilo’s citroenen, soms tot blaren aan toe. Het is zo’n succes, dat ze de vraag amper aankunnen.