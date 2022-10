column margot verhaagenBij ons in de keuken hebben we een snoepla. Niet alleen met zoetigheden als drop, chocolade en dadels maar ook met hartige zaken als noten, chips en zoute koekjes. Iedere keer wanneer ik deze la open is het raak. Ook bij de Mannen trouwens.

We hebben zelfs vrienden die deze la maar al te goed kennen. Man en ik vullen de lade aan. Ik ben meer van de impuls aankopen. Man is zeer georganiseerd en koopt iedere week dezelfde dingen, vooral bij de notenkraam op de markt. Wanneer we veel mensen over de vloer hebben vullen we het nog wel eens tussentijds aan, maar meestal kunnen we de week goed doorkomen.

Nu de Mannen om de beurt weer even bij ons wonen gaan de lekkere dingen in de la veel sneller op en soms vind ik er ineens ander snoepgoed in. Vroeger was bij ons thuis het snoep op rantsoen en deed mijn moeder de kast met lekkere dingen op slot. Nu snoepten wij allemaal nogal graag dus dat was niet zo gek maar zo ging wel ieder dubbeltje of kwartje wat ik aan zakgeld kreeg op aan lekkers. Bij ons in de buurt had je toen nog van de ouderwetse snoepwinkeltjes met alleen maar snoep en sigaretten. Daar was ik vaste klant. Later ook voor m’n eerste sigaret maar dat is een ander verhaal al werd ik daar pas echt misselijk van.

Zelf gezond snoep maken is best makkelijk, gezond en erg lekker. Schil 3 peren, haal het klokhuis er uit en kook ze zachtjes in een pan. Doe er wat Zeeuwse honing bij. Week 6 blaadjes gelatine in koud water en voeg deze toe aan de perenmoes. Los ze goed op en giet dan de massa op een plaat bekleed met bakpapier. Laat afkoelen en snijd er snoepjes van. Uitsteken met vormpjes kan natuurlijk ook. Bewaar ze in een trommeltje.