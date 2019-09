Sla je slag: tomaten nu spotgoedkoop door hitte van vorige maand

Dat blijkt uit een vergelijking die Inprijsverhoogd.nl maakte op verzoek van deze site. ,,De prijs is laag, zeker in vergelijking met vorig jaar”, aldus Thijs van der Tuin. ,,Toen lag de prijs rond een euro voor 500 gram.” Nu is de prijs bij sommige supermarkten maar 79 cent, zoals bij sommige Plus Supermarkten. Wie bij Albert Heijn, Picnic of Jumbo een halve kilo online wil kopen, is rond de 89 cent kwijt. Op de markt zijn de tomaten vaak nog goedkoper in te slaan.



Op de veiling zijn de prijzen hard gedaald, meldt Hassan Tuncer Akarca van het Vlaamse Elite Foods aan de site van vakblad AGF. Vorige week vrijdag lag de prijs rond de euro per kilo en woensdag was de prijs nog maar rond de 55 cent. Dat geldt voor zowel losse tomaten als trostomaten. Akarca: ,,Door de hitte van vorige maand is er plotseling veel aanbod op de markt gekomen wat de prijzen naar beneden drukt.” Volgens hem zijn de prijzen wel hoger dan vorig jaar.