Shirley proeft niets meer door corona, maar geniet tóch van een diner op sterrenniveau

Jos Grootscholten is een naam op culinair gebied. Hij opende samen met zijn partner Sharon Tettero in 2010 het restaurant Perceel in Capelle aan den IJssel. Binnen zestien maanden wist Perceel een Michelinster in de wacht te slepen. Grootscholten heeft niet de minste voorbeelden. De chef-kok stond voordat hij Perceel opende in de keuken bij gerenommeerde restaurants als Vermeer in Amsterdam, Beluga in Maastricht en Calla’s in Den Haag. Ook liep hij stage bij het wereldberoemde Noma in Kopenhagen en bij de Spaanse driesterrenchef Martin Berasategui.