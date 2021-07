Sherry smaakt als vanouds, bij tostadas met jamón serrano

Het is alweer een tijdje geleden, maar in de jaren tachtig waren wij toch het grootste sherrydrinkende land ter wereld. Sliepuit, Verenigd Koninkrijk, dat tot die tijd de nummer 1-positie bekleedde. Maar ja, daar hadden ze dan ook geen Albert Heijn, die de halfzoete variant (medium dry) tegen stuntprijzen aanbood. Hup, in een oorkruik van twee liter, en niet veel later konden de dames – want die dronken het voornamelijk – aan hun ‘sherryuurtje’ beginnen.