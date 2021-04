Shell opent voor het eerst een café langs de snelweg: barista’s, streetfood en een huiskamergevoel

Shell Sandelingen Oost heeft in zes weken tijd een complete make-over gekregen. Mensen die net hun tank hebben volgegooid worden bij binnenkomst verwelkomd door een gastheer- of vrouw. Even snel naar binnen voor een voorverpakte sandwich kan nog wel, maar de oliemagnaat biedt nu ook vers belegde broodjes, warme appeltaart en street food aan. Wat je dan vervolgens kunt opeten aan één van de tafeltjes in het zitgedeelte.

Eerste van het land

Het benzinestation van Shell langs de A16 is het eerste in het land waar het nieuwe concept is uitgerold. Een pomp in de buurt van Amsterdam is als volgende aan de beurt. Het is de bedoeling dat binnen vijf jaar de belangrijkste locaties van Shell ook het café-sausje krijgen zoals in Ambacht al gebeurd is.

,,Verse broodjes en dergelijke hadden we natuurlijk al op meer locaties, maar dit pompstation is de eerste met de hele cafébeleving", vertelt Tim Kezer van Shell. ,,We zien dat mensen zich steeds meer gedurende de dag verplaatsen, dus niet meer vooral tijdens de ochtend- en avondspits, daar spelen we op in.” In verband met de coronamaatregelen kunnen klanten op dit moment alleen drinken en eten afhalen.

