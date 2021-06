Sergio Herman terug naar zijn roots: ‘Ik heb als jongen gevloekt op mossels, die stank!’

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Ze wilden voor die gekke toeristen nog de keuken in terwijl het al drie uur was

25 juni Met Man liep ik afgelopen week in Noord-Portugal langs de kust met de rugzak. De Atlantische kust doet me steeds weer versteld staan. Die golven zijn fantastisch, al is het water erg koud. De zilte geur is er overigens hetzelfde als hier, maar het is er zoveel ruiger, afwisselender en heuvelachtiger. Het was flink afzien soms, niet alleen omdat we behoorlijk moesten klimmen en dalen, maar doordat je toch acht kilo op je rug hebt mee te torsen. Daardoor raak je soms bijna uit balans.