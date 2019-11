Sergio Herman: ‘Ik kan niet met een vrouw leven die alleen sla eet’

Hij kan ontroerd raken door eten, vertelt Herman, bekend van The Jane (2 sterren), Pure C (2 sterren), Blueness, Frites Atelier, AiRrepublic. ,,De eerste keer was bij The Araki in Londen, mijn beste sushi-ervaring ooit. Mitsuhiro Araki heeft drie sterren, je zit met maximaal negen man om hem heen, zonder muziek; het is alleen de performance van een chef die in trance met zijn ogen dicht sushi staat te maken. Uiteindelijk is sushi niet meer dan rijst met vis en sojasaus, maar hij bracht het in ultieme schoonheid en perfectie. Hoe de rijst was samengesteld, de torro-tonijn ingesneden, lauwwarm en licht gefumeerd: subliem."