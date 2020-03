Seniorenuurtje in supermarkten lijkt aan te slaan: 'Dit is echt een uitvinding’

Geen deurbeleid bij supermark­ten, wel ‘hou af­stand-hes­jes’ voor vakkenvul­lers

13:43 Supermarkten gaan nog niet over tot het toelaten van een maximum aantal klanten per winkel. Volgens brancheorganisatie CBL heeft het invoeren van een deurbeleid grote gevolgen. Als de overheid deze maatregel toch oplegt, vraagt het CBL om steun uit Den Haag. ,,Dan hebben we hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van voldoende handhavers bij de ingang.’’