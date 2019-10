Schattige reclame met vegaworst van Unox ontroert: ‘Maar hij is niet te eten’

Koken & etenDe nieuwe reclamespot over de vegetarische rookworst van Unox raakt een snaar. Schattig vinden fans, maar er klinkt ook gemor. Want niet iedereen blijkt gecharmeerd van de rookworst zonder vlees.

In de commercial zie je een meisje bij haar vader in de slagerij. Ze legt een rookworst uit de eigen winkel in de koelkast thuis en gaat lekker buiten fietsen met de hond. Ze zien koeien in de wei huppelen en besluiten de rookworst, die inmiddels op het aanrecht ligt, snel te vervangen door een vega-exemplaar. Tijdens het avondeten blijkt dat zelfs haar vader, de slager, de worst prima vindt en kennelijk geen verschil proeft.



De tijden veranderen, zegt de worstenmaker in de post op Facebook. Oftewel: niet iedereen wil elke dag meer vlees eten. Daarom staat de vegetarische rookworst, die vorig jaar werd geïntroduceerd, in het spotlicht. De reclame - een animatiefilmpje van een minuut - is deze week voor het eerst te zien.

De video raakt duidelijk een snaar bij de fans. ,,Superschattig", oordeelt Anke Viveen op Facebook. ,,Goed bezig, Unox.” ,,Wat een leuke reclame", schrijft Jessica Hofstee. ,,Ikzelf vind de Unox vegetarische rookworst momenteel nog niet echt smaken naar rookworst, maar het begin is er.”

Niet zo mild

Maar zo mild zijn lang niet alle reacties. ,,Leuke reclame, maar de vegetarische variant vonden wij totaal niet zo smaken als we van Unox gewend zijn", aldus Marja Melio. ,,Na twee hapjes, de maaltijd zonder rookworst verder gegeten.” Hanneke Smilda-de Vries: ,,Mooie reclame, maar die worst is duur en niet te eten.” Esme Domhof-Wensink heeft de vegaworst een keer geprobeerd. ,,Maar wat smerig was deze, ging helaas meteen de prullenbak in.” ,,Leuk filmpje, maar de worst is niet te eten", is het oordeel van Marlinda Broeren.

Elegante feedback

Unox gaat elegant met de kritische geluiden om. Iemand die niet zo goed weet of hij de worst wil proberen omdat zuurkool met echte worst toch wel erg lekker is, krijgt te horen: Proberen kan nooit kwaad, toch Ewout? En als antwoord op iemand die de worst in de afvalbak gooide schrijft de bekende worstenfabrikant opgewekt: ‘We nemen alle feedback over onze producten mee!’