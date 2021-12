Rudolph deelt zijn recept voor boeuf bourguignon: helemaal niet moeilijk en heel feestelijk

Niet compleet zonder champignons

Bereiding

- Haal het vlees circa 30 minuten van tevoren uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen.

- Snipper de uien. Snijd de knoflook fijn. Schil en snijd de wortel en de knolselderij in blokjes.

- Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de spekjes in circa 4 minuten krokant. Schep de spekjes uit de pan en leg op een bord met keukenpapier om uit te lekken.

- Dep het vlees droog en snijd in gelijke stukjes. Bestrooi met bloem en peper en zout. Smelt de boter in de koekenpan van de spekjes en bak het vlees om en om goudbruin. Haal het vlees uit de pan en voeg samen met de spekjes toe aan de slowcooker.

- Verhit een scheutje olijfolie in dezelfde koekenpan en bak de uien, knoflook, wortel en de knolselderij toe en bak circa 5 minuten. Voeg de tomatenpuree toe en warm even kort door. Blus af met 400 ml rode wijn en voeg de laurierblaadjes toe. Laat even kort doorwarmen. Schep de inhoud uit de pan over in de slowcooker en voeg de bouillon toe.

- Voeg de tijm en rozemarijn toe en laat het geheel in de slowcooker circa 4 uur zachtjes stoven. Laat het geheel afkoelen. Verwijder de takjes tijm en de rozemarijn. Hak de peterselie en meng door de boeuf bourguignon.

- Breng in een steelpan de rest van de wijn met de stroop aan de kook. Voeg de champignons toe en laat inkoken totdat bijna alle wijn verdampt is. Laat de champignons afkoelen.

- Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Meng de eidooier met de slagroom.

- Verdeel de boeuf bourguignon over de pannetjes of ovenschaaltjes. Verdeel de champignons en de zilveruitjes erover. Dek af met een plakje bladerdeeg. Steek uit de rest van het bladerdeeg hulsttakjes en besjes en leg er bovenop. Bestrijk het deeg met het eistrijksel. Bak de boeuf bourguignon in bladerdeeg in circa 25 minuten goudbruin en gaar.