Ronald Giphart en Mascha Lammes delen favoriete gerechten: ‘Zelf aten we vroeger kant-en-klaar’

In hun nieuwe boek De Wereld Thuis delen echtpaar Mascha Lammes en Ronald Giphart zeventig gerechten van over de hele wereld die zij zelf thuis maken. Het boek is het resultaat van hun eigen culinaire reis. En die reis heeft even geduurd. Voor zij zelf ‘sterrenchefs’ waren, aten ze thuis gewoon blikvoer.

Ronald Giphart schreef tot voor kort in het magazine van deze krant en site wekelijks over eten, 180 columns in totaal. Hij en zijn vrouw Mascha zijn kook- en eetliefhebbers pur sang, maar dat was niet altijd het geval. ,,In het begin van onze relatie konden we allebei echt niet koken’’, zegt Giphart. ,,Van huis uit zijn we beiden lekkerbekken. Dat zeker. Pas toen de kinderen kwamen, zijn we ons serieus bezig gaan houden met zelf koken en het maken van gezonde en goede maaltijden.’’

Quote We wisten allebei niet dat je boerenkool moet koken, voor je het door de piepers prakt Ronald Giphart Wat voor ‘culinaire creaties’ maakten jullie vroeger?

Giphart: ,,De eerste door onszelf bereidde maaltijd was boerenkool. Dat was geen succes. We wisten allebei niet dat je boerenkool moet koken, voor je het door de piepers prakt. De uiteinden van de boerenkool waren vlijmscherp. Het leek wel prikkeldraad.



,,Na die kookervaring waagden we af en toe nog eens een poging. Al stonden met name magnetronmaaltijden, blikvoer en opgewarmde afhaalmaaltijden op het menu. Magnetronmaaltijden vonden we toen best smakelijk. Verder had ik één specialiteit: lasagne uit een pakje. Dat maakte ik dan met rode wijn in plaats van water en vulde ik aan met rode bieten. Achteraf niet fantastisch, maar we aten het toen regelmatig.’’

Hoe zijn jullie dan veranderd in culinaire fanatiekelingen?

,,Op een gegeven moment ontwikkel je smaak’’, zegt Lammes. ,,Ik weet dat Ronalds vader kwam eten en we gehaktballen hadden gemaakt. Zonder ei, zonder paneermeel, van binnen rauw en – gek genoeg – van buiten aangebrand. Die serveerden we dan met keiharde aardappelen. Wederom geen succes.

,,Na deze ‘traumatische’ ervaring gaf zijn vader ons gekscherend een kookboek cadeau. Het was een basisboek waarin de simpelste dingen werden uitgelegd, zoals: ‘hoe kook je aardappelen en hoe bak je een schnitzel’. Dat veranderde alles. We gingen langzamerhand oefenen, totdat we er steeds meer ‘trek’ in kregen. Zeker toen we kinderen kregen. Toen wilden we gezonde en lekkere dingen op tafel zetten.’’

Quote Zelfs het lekkere eten kun je gewoon thuis maken Ronald Giphart Jullie halen ‘de wereld in huis’ in dit kookboek. Zijn jullie zelf zo avontuurlijk?

,,Totaal niet’’, zegt Lammes. ,,Wel qua smaak, maar niet qua reizen. We gaan meestal in Europa op vakantie. Ronald heeft last van heimwee en ik ben heel erg bang voor grote spinnen. Ze jagen me de stuipen op het lijf. We zijn heus wel eens ergens geweest, maar we blijven niet wekenlang weg.’’



,,Mijn ouders gingen nooit op vakantie’’, zegt Giphart. ,,Tijdens mijn eerste ‘echte’ trip was ik 12. Pas toen ik Mascha leerde kennen ging ik langer weg. Toen was ik 30. Het is leuk, maar op een gegeven moment verlang ik terug naar huis. Ik vind niets in verre oorden dat ik niet gewoon in Nederland kan vinden. Zelfs het lekkere eten kun je gewoon thuis maken. Ingrediënten uit alle hoeken en windstreken liggen tegenwoordig gewoon in de Nederlandse supermarkt.’’

Wat voor gerechten kunnen we verwachten? ,,Gerechten die lekker zijn’’, zegt Lammes. ,,Wij houden écht van lekker eten. Niet alles zal even gezond zijn. Daar hebben we niet op gelet. We hebben een selectie gemaakt van gerechten van over de hele wereld. Van Zweden tot Amerika en India tot Japan. Maar je hoeft niet naar het buitenland, de biologische supermarkt, of een speciale toko om de ingrediënten te halen. Het moet wel leuk blijven. Dat geldt ook voor de bereiding. Iedereen kan het maken.’’

Quote Butter chicken curry is de absolute favoriet Ronald Giphart Welk gerecht is jullie favoriet? ,,Dat wisselt qua periode. Momenteel is het recept van Pinxtos bij ons erg populair. Dat is een zalig hapje, die we voor het eerst aten in San Sebastian. Het is in een wip gemaakt en bijna iedereen vindt het lekker.



,,Maar butter chicken curry is de absolute favoriet’’, zegt Giphart. Met een gezin vol lekkerbekken is die altijd snel op. Voor mij roept dit gerecht nostalgie op. Als jonge vent ging ik voor het eerst met mijn moeder naar Londen. En we aten in Brick Lane (een straat in Londen die bekend staat om Indiase restaurants en vintage markten). Ik bestelde een butter chicken. En moet je nagaan: ik had nog nooit curry op. De smaak was absoluut overweldigend. Na die trip ben ik weer teruggegaan naar Brick Lane. Speciaal voor die curry.’’

Receptuur volgt onder de foto

Volledig scherm De Wereld Thuis, Butter Chicken

Butter chicken

Ingrediënten

- 500 g kippendijen, in stukken gesneden

- stukje gember van 5 cm, geschild en geraspt

- 3 teentjes knoflook, geperst

- 1 el kerrie

- 1 el chilipoeder

- plantaardige olie

- 80 g boter

- 2 uien, gesnipperd

- blik gepelde tomaten (400 g)

- scheutje azijn

- 1 el gram masala

- 1 tl gemberpoeder

- 1 el paprikapoeder (mild)

- 50 g bruine suiker

- 1 el sambal badjak

- 100 ml kippenbouillon

- 60 g crème fraîche

- zout

- 50 g gezouten cashewnoten, grofgehakt

- 1 el fenegriekpoeder

- handje peterselie, fijngehakt

Bereidingswijze

- Meng in een ruime kom de stukjes kip met de gember, de knoflook, de kerrie en de chilipoeder en laat minimaal 1 uur marineren.

- Verhit de olie in een braadpan, en bak de kip 10 minuten aan en schep uit de pan.

- Smelt in dezelfde pan de boter en fruit de uien ongeveer 3 minuten.

- Voeg de tomaten, de azijn, de garam masala, gemberpoeder, de paprikapoeder, de bruine suiker en de sambal toe.

- Roer even goed door en schenk de kippenbouillon erbij.

- Doe de kip weer terug in de pan en laat, met deksel erop, op laag vuur 20 minuten pruttelen. Voeg als laatste de crème fraîche, fenegriek en de cashewnoten toe.

- Breng op smaak met zout. Garneer met wat peterselie. Serveer er rijst of naanbrood bij.