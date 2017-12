Roberta's roze burgers (zalmburgers met maïs)

Bereiding:

- Snijd de zalmfilet in stukken en laat ze 30 minuten aanvriezen in de diepvries.

- Snijd de lente-uien fijn. Maal in de kom van de keukenmachine de ijskoude zalmstukken tot een grof gehakt. Voeg de lente-uien, een paar druppels sesamolie, een scheutje limoensap en wat zout en peper toe en maal nog even door. Vorm 4 hamburgers van het zalmgehakt. Leg ze tot gebruik in de koelkast.

- Kook de maïskolven gaar met een schepje suiker. Snijd de sla in fijne reepjes. Roer de chilisaus door de mayonaise. Voeg evt. een klein scheutje limoensap toe.

- Verhit een koekenpan en bak de zalmburgers in een scheutje olie in 3-4 minuten per kant goudbruin en medium gaar. Snijd het avocadovruchtvlees in plakjes. Beleg de broodjes met plakjes avocado en wortelrasp. Leg de zalmburgers erop en lepel hier de chilimayonaise overheen.

- Geef de maïskolf erbij. Leg hier een klontje boter op en strooi er een beetje zout over. Leg de ijsbergsla erbij en serveer.