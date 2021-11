Rob (47) viel kilo's af door nieuwe gadget voor diabetici: geen zakken drop meer in de auto

Dit is de allerlaatste stap voordat je aan de insuline moet, waarschuwde de huisarts eerder dit jaar. De 47-jarige Geerdink schrok. ,,Terwijl ik wel wist dat ik niet altijd even gezond at, te weinig bewoog en dat de mantelzorg voor mijn zoontje de nodige stress met zich meebrengt.”

Geerdink is een van de twaalf diabetes type 2-patiënten die meededen aan een onderzoek van Vitaal Twente, Topfit Citizenlab en Clear. De deelnemers kregen twee keer zes weken een bloedglucosesensor op hun arm. ,,Dat gaf niet alleen inzicht in welke voedingsmiddelen tot suikerpieken leiden”, vertelt voedingsdeskundige Myriam Schneider van Clear. Veel diabetespatiënten hebben last van transpireren, een onrustig gevoel of trillen. ,,We zien dat deelnemers dat gevoel konden gaan koppelen aan wat ze hebben gegeten.”

,,De sensor is een soort spiegel”, erkent Geerdink. ,,Het laat meteen zien wat het effect is van wat ik naar binnen werk. Natuurlijk wist ik dat ik zoetigheden moet laten staan. Maar ik dacht: iedereen eet brood en pasta, hoe erg kan het dan zijn?”

Meergranenbrood is niet altijd gezond volkoren, weet diëtist Jolande van Teeffelen. En een glas vruchtensap heeft net zo veel invloed op de suikerspiegel als een glas cola. ,,Het is helemaal niet erg om een keer te eten wat je lekker vindt”, zegt Van Teeffelen, die de deelnemers begeleidde. ,,Het is wel zonde als je dénkt gezond bezig te zijn, als dat niet zo is.”

Patiënten krijgen niet alleen feedback als ze bij de diëtist zijn, maar dankzij de sensor continu. Met de ‘fitbit voor diabetespatiënten’ krijgen deelnemers grip op hun ziekte. ,,Ik heb een patiënt die snel het gevoel heeft dat ze een lage bloedsuiker heeft. Dat compenseert ze met cola en Dextro. Door de sensor ziet ze dat die lage bloedsuiker meevalt en vertelde ze: ‘Jolande, ik kan dan beter een bruine boterham eten’.” Iedereen kan deelnemen, aldus Van Teeffelen, maar op eigen kosten. Zij pleit ervoor dat de sensor, die eenmalig 139 euro (voor 14 dagen) kost of maandelijks 119 euro, wordt vergoed door de basisverzekering.

Geerdink was verrast dat hij meer reageerde op pizza dan op chocolade. ,,Na een pizza bleef mijn suikerspiegel tot de volgende ochtend hoog. Als mijn vrouw en zoon zin hebben in pizza, denk ik nu wel twee keer na.”

Net als andere deelnemers viel Geerdink kilo’s af, kan hij met minder medicatie af en voelt hij zich fitter. Zijn nieuwe eetpatroon is bovendien lekkerder dan hij dacht. ,,Bloemkoolrijst is prima te doen.” Het enige dat hij mist zijn dropjes. ,,Ik woon in Twente en werk in Apeldoorn. Als ik op kantoor aankwam, was de zak wel op. Nu eet ik af en toe een suikervrij dropje.”

